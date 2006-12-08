В эти выходные ожидается сильнейшая магнитная буря

Международные информационные агентства передали сообщения о том, что в ближайшие выходные ожидается мощная "магнитная буря", вызванная сильной вспышкой на Солнце.

Некоторые СМИ сообщают, что речь идет о крупнейшем за последние 30 лет выбросе солнечной энергии, превышающем обычный уровень в 1000 раз.

Израильские специалисты, выступавшие сегодня по радио, призывают всерьез отнестись к возможным последствиям "магнитной бури". Они предупреждают людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями о необходимости особого внимания к своему здоровью в ближайшие дни. Врачи также рекомендуют родителям новорожденных детей следить за состоянием здоровья малышей и, в случае появления каких-либо тревожных симптомов, незамедлительно обращаться к врачу.

В то же время, агентство ИТАР-ТАСС передает, что ученые считают солнечную активность в эти дни – скорее интересным материалом для изучения, чем предметом для беспокойства обычных граждан. Об этом рассказал заведующий лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова Анатолий Белов. "С 5 декабря идет малая магнитная буря – плавная, плановая, которая возникла бы, даже если бы на Солнце не было ни одного пятна и ни одной вспышки, – отметил он. – А большие бури – пока под вопросом". "Сегодня и завтра геомагнитная обстановка будет возмущенной, с периодами магнитной бури", – продолжил ученый. "Скорее всего, 11-12 декабря все утихнет", – прогнозирует он. Если же Солнце не успокоится, и активная область будет продолжать "стрелять", то примерно до 15-го декабря или чуть дольше какие-то эффекты, вроде перебоев радиосвязи, могут стать заметными, предполагает Белов.

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