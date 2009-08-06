Янукович-младший таки женился (фото)

Сын лидера Партии регионов, народный депутат от Партии регионов Виктор Янукович-младший со своей женой Ольгой во время церемонии бракосочетания, в Донецке, в субботу, 1 августа 2009 г.

Избранницей Виктора Викторовича, которому 16 июля исполнилось 28 лет, стала юрист Ольга Корочанская.

«Родители у Ольги обычные, милые люди», - так охарактеризовал своих тестя и тещу народный депутат.

«Свадьба скоро, людей будет немного, только близкие, - рассказал сын главного регионала несколько дней назад. - Медового месяца, как такового, не будет, поскольку в стране сложная ситуация, и у меня много работы. Конечно, поедем отдохнуть, но ненадолго. Выезжать из страны не собираемся».

Фото предоставлены газетой "Блик"