Янукович-младший показал свою невесту (фото)

Газета « Сегодня » публикует подробности о личности будущей супруги депутата-регионала Виктора Януковича, младшего сына лидера Партии регионов (свадьба намечена на август).

Как рассказал сам Виктор Янукович мл., его избранница закончила Донецкий государственный университет управления, получив диплом магистра по специальности «правоведение». Сейчас работает юрисконсультом, правда, Янукович не уточнил, где именно — в Киеве или в Донецке. «Если честно, не совсем понимаю, почему это вызывает такой огромный интерес. Как любой нормальный человек, пребывающий в политике, всегда хотел и буду держать свою семью подальше от грязи и провокаций», — пояснил он свою неразговорчивость. «Родители у Ольги обычные, милые люди», — так он охарактеризовал своих будущих тестя и тещу.

«Свадьба скоро, людей будет немного, только близкие», - поведал сын главного регионала - «Медового месяца, как такового, не будет, так как в стране сложная ситуация, и у меня много работы. Конечно, поедем отдохнуть, но ненадолго. Уезжать из страны не собираемся. Что касается свадебного костюма, то к нему, как и к одежде в целом, я отношусь просто, поэтому ничего особого не планирую».