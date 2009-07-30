Корпорация "Богдан" опровергает информацию МЧС

Корпорация «Богдан» обращается к Министерству Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы с просьбой опровергнуть распространенную накануне информацию о том, что в Симферополе сгорел автобус «Богдан».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В сообщении отмечается, что на фотографиях, распространенных пресс-службой Главного управления МЧС Украины в АР Крым, видно, что сгоревший автобус– производства другой компании.

Кроме того, корпорация постоянно поддерживает связь с перевозчиками, которые также не подтвердили информацию о возгорании автобуса «Богдан».

«Распространение официальным источником неправдивой информации наносит вред имиджу и деловой репутации компании. В случае неопровержения информации корпорация оставляет за собой право обратиться в суд», – отмечается в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что сотрудники МЧС на собственном опыте убеждаются в качестве и надежности техники «Богдан». Выполнять нелегкую работу подразделениям МЧС помогают спасательные автобусы, передвижные лаборатории и другие транспортные средства производства корпорации «Богдан».

Как сообщал УНИАН, 29 июля т.г., по данным пресс-службы Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, в Симферополе горел маршрутный автобус «Богдан», пассажиры и водитель не пострадали. В салоне автобуса, который ехал с Центрального рынка в сторону проспекта Свободы, находилось более 20 пассажиров.

Водитель попытался погасить разгорающееся пламя с помощью огнетушителя. В результате пожара пострадал еще один автомобиль, припаркованный к обочине.