В прокат выходит трагикомедия Михаэля Ханеке "Хэппи-энд"

15 февраля в украинский прокат выходит трагикомедия «Хэппи-энд» от двукратного лауреата Каннского кинофестиваля Михаэля Ханеке.

Фильм «Хэппи-энд» рассказывает о множестве вещей: о психопатах, богачах, социальных привилегиях, самоубийствах и даже убийствах. Через историю отношений большой семьи, с помощью банальных и незначительных поступков героев постепенно формируется комическая картина европейского кризиса с его отношением к мигрантам и настоящей стоимостью современных буржуазных ценностей.

Михаэль Ханеке – один из самых титулованных европейских режиссеров нашего времени. Австриец дважды получал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Его последняя работа – драма «Любовь» – была удостоена премий «Оскар», «Сезар», «Бафта» и стала лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии.

Главные роли в фильме исполнили легенды французского кино – обладательница премии «Золотой глобус» Изабель Юппер (это ее четвертая работа с Ханеке) и Жан-Луи Трентиньян, в фильме также появятся Матьё Кассовиц и Тоби Джонс.

Примечательно, что Трентиньян заявил об уходе на пенсию еще в 2003 году, и теперь делает исключение только для фильмов Ханеке. «Хэппи-энд» можно считать своеобразным спин-оффом «Любви» – в обеих фильмах Юппер и Трентиньян играют дочь и отца.

Мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где «Хэппи-энд» претендовал на «Золотую пальмовую ветвь». В Украине фильм вошел в программу ежегодного фестиваля «Вечера французского кино» – все киевские показы «Хэппи-энда» прошли с аншлагами.

Пресса отмечает, что «Хэппи-энд» – первый «легковесный» фильм в творчестве Ханеке и первая «почти комедия», снятая режиссером.

«Хэппи-энд» выходит в прокат 15 февраля. В день старта проката в столичном кинотеатре «Жовтень» состоится специальный показ.

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