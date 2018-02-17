Невероятное празднование Масленицы на территории парка Певческое поле

Организаторы мероприятия: КО «Киевзеленстрой» и компания «Гранд Эвент».

Уже 17 и 18 февраля на территории парка Певческое поле пройдет невероятное празднование Масленицы.

Сказочное настроение создадут изумительно украшенные склоны парка, праздничный концерт, традиционные обряды и множество развлекательных локаций для взрослых и детей.

17 и 18 февраля вас ждут:

- Обряд сжигания соломенной бабы, которой является важным элементом традиционного празднования Масленицы

- Первый фестиваль цветных блинов, полакомиться которым смогут все желающие

- Масштабный рыцарский турнир по историческому фехтованию

- Праздничный концерт:

Со сцены выступят артисты и звезды украинской эстрады - KISHE, Мята, Виталий Козловский, BRO (Borisenko Brothers), SONYA KAY, TARABAROVA, Оля Цибульская, OLEYNIK, Адриана, BIG BOSS и много других. А также современные фольклорные коллективы с собственными тематическими номерами.

- Современный сферический кинотеатр с уникальным экраном с обзором в 360 градусов

А также для Вас будут работать:

- зона детских развлечений;

- крупнейшие в Киеве тюбинг-горки;

- живой уголок;

- аллея мастеров и хендмейда.

Кроме того, Вас ждут впечатляющие фотозоны и артобъекты, тематические конкурсы и квесты, традиционные гастро-забавы, скульптуры из сена и многое-многое другое. Но самое главное - незабываемые впечатления и яркие эмоции!

Цена входного билета:

На 17.02 - 50 гривен (взрослый) и 25 гривен (детский).

На 18.02 - 70 гривен (взрослый) и 35 гривен (детский).

Следите за подробностями на нашей Facebook-странице!