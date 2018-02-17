Невероятное празднование Масленицы на территории парка Певческое поле
Уже 17 и 18 февраля на территории парка Певческое поле пройдет невероятное празднование Масленицы.
Сказочное настроение создадут изумительно украшенные склоны парка, праздничный концерт, традиционные обряды и множество развлекательных локаций для взрослых и детей.
17 и 18 февраля вас ждут:
- Обряд сжигания соломенной бабы, которой является важным элементом традиционного празднования Масленицы
- Первый фестиваль цветных блинов, полакомиться которым смогут все желающие
- Масштабный рыцарский турнир по историческому фехтованию
- Праздничный концерт:
Со сцены выступят артисты и звезды украинской эстрады - KISHE, Мята, Виталий Козловский, BRO (Borisenko Brothers), SONYA KAY, TARABAROVA, Оля Цибульская, OLEYNIK, Адриана, BIG BOSS и много других. А также современные фольклорные коллективы с собственными тематическими номерами.
- Современный сферический кинотеатр с уникальным экраном с обзором в 360 градусов
А также для Вас будут работать:
- зона детских развлечений;
- крупнейшие в Киеве тюбинг-горки;
- живой уголок;
- аллея мастеров и хендмейда.
Кроме того, Вас ждут впечатляющие фотозоны и артобъекты, тематические конкурсы и квесты, традиционные гастро-забавы, скульптуры из сена и многое-многое другое. Но самое главное - незабываемые впечатления и яркие эмоции!
Цена входного билета:
На 17.02 - 50 гривен (взрослый) и 25 гривен (детский).
На 18.02 - 70 гривен (взрослый) и 35 гривен (детский).
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