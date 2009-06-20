Тимошенко взяла в заложники губернаторов. Я хочу взять в заложники Тимошенко

Куда девается украинский газ и моя квартплата? Если верить цифрам от Тимошенко, за квартиру плачу я, плюс еще две-три тысячи таких же идиотов на всю Украину. Но если верить самой Тимошенко, за российский газ я вообще платить не должна…

Мнение

Юлия Владимировна сделала сильный ход, пригрозив губернаторам, что они не выйдут из зала заседаний Кабмина до тех пор, пока не будет решен вопрос с расчетами областей с Нафтогазом. По словам премьера, страна на данный момент задолжала НАК 26 миллиардов гривен, и ее правительство вместе с Нафтогазом теперь вынуждены вытворять «чрезвычайные фокусы по расчетам с Россией». Причем, 7,7 из этих 26-ти миллиардов задолжали предприятия теплокоммунэнерго.

С одной стороны меня тут же потянуло поддержать до такой степени народного премьера - выпросить у деда оставшуюся от прадеда ржавую берданку и лично стать «на караул» (если пустят), для верности подперев двери зала заседаний Кабмина стулом с наружной стороны. Думаю, я тут не одинока. Оставим в стороне давно уже снедающее украинцев желание понаблюдать нечто вроде второй серии знаменитого рязановского «Гаража» в исполнении украинских политиков. Но вот вопрос: куда девается моя квартплата (которую я вношу исправно каждый месяц и не дожидаясь рекомендованного 20-го числа)? Или как вариант сколько украинцев оплачивают квартирные счета? Судя по официальным данным о состоянии расчетов за тот же газ (а также судя по вечно забитым мусорным бакам под моим подъездом и прочим «прелестям» бытового обслуживания), за квартиру кроме меня платит максимум еще две-три тысячи таких же идиотов… причем не в Киеве, а по всей стране. Та что если бы в том самом, заблокированном зале заседаний Кабмина можно было бы найти место для всех чиновников, вплоть до начальников ЖЭКов, лично я с удовольствием полюбовалась бы на полученную композицию а-ля общественный транспорт в часы пик.

Однако помимо невинного (и, заметим, абсолютно нереализуемого желания) хоть раз насолить всем тем, кто ежедневно подкладывает свинью, и не одну, лично мне, у меня возникает еще и вопрос общего характера.

На сей раз персонально к премьеру. Когда и с какой радости теплокоммунэнерго, которые обслуживают нужды населения Украины, начали закупать импортированный из России газ вместо газа украинской добычи? Ведь весь 2007-й, 2008-й и самое начало 2009-го года Юлия Владимировна посвятила неустанному повторению мантры: все потребности населения Украины обеспечиваются исключительно за счет газа украинской добычи. Причем, этот аргумент премьер использовала как основной, в частности, доказывая, что цены на газ для населения повышать нельзя, да и не нужно. В 2008-м Тимошенко анонсировала«переход к мощной системе собственной добычи газа» и массовые проверки всех выданных правительством Януковича лицензий на добычу газа и нефти, чтобы «вычистить» любые злоупотребления с украинского рынка.

В январе 2009-го, во время газовой войны, «газовое заклинание от Тимошенко» об источнике обеспечения всех внутренних потребностей Украины имел честь выслушать лично Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

А в этом году Минтопэнерго ежемесячно браво рапортует об увеличении добычи украинского газа, введении в эксплуатацию новых скважин и тому подобное…

Спрашивается почему в таком случае теплокоммуэнерго сегодня костерят как должников за российский, а не за украинский газ? Почему также ни один из чиновников Кабмина не потрудился уведомить население Украины о том, что с такого-то числа такого-то месяца нас в принудительном порядке перевели (переведут?) на потребление «путинских газов»? Почему никто не поинтересовался, не возражает ли население Украины против, да хоть и из политических соображений, поддержания собственными деньгами российской экономики? Скажем, с учетом некоторых особенностей внешней политики северного соседа…

Впрочем, одна версия у меня есть. Еще в феврале 2009-го Юлия Тимошенко поручила Минпромполитики, Минтопэнерго, Минэкономики и НАК «Нафтогаз Украины» отменить норму, которая обязывает реализовывать газ собственной добычи исключительно населению. И разрешить продавать часть украинского газа химпрому. Разумеется на тему этого эпохального решения никто особо не распространялся. Интересно, оно уже действует?..

Вера Сорока, Киев