В Ужгороде впервые проведут автомобильный слалом

В Ужгороде сегодня впервые проведут автомобильный слалом.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия - Общественная организация «Ужгородский тюнинг-клуб OUTLAW», впервые в Закарпатье состоится автомобильный слалом. Действо будет проходить в Ужгороде на территории авторынка «Натали». Начало в 12.00. Формат соревнований - межклубный, поэтому основные участники ожидаются из OUTLAW клуба, Lada Racing Club-у, Закарпатского БМВ клуба, М-рейсинг клуба. Также организаторы ожидают всех любителей автослалома в Украине.

Организаторы сообщают, что к участию в этапе допускаются серийные легковые автомобили, зарегистрированные в ГАИ. Автомобили делятся на зачетные группы: группа I - с передним приводом, группа II - с задним приводом. Будут проводиться три зачетных заезда.

«Участник должен пройти трассу соревнований в строгой последовательности, определенной схемой трассы. Трасса соревнований считается пройденной по схеме, если по меньшей мере три колеса автомобиля прошли возле маркеров с указанных сторон. Финиш заезда - базой автомобиля. При нарушении правил будут налагаться штрафные санкции в виде дополнительного времени и тому подобное», - рассказали в Общественной организации «Ужгородский тюнинг-клуб OUTLAW».

Организаторы также сообщили, что результаты каждого заезда будут фиксироваться телеметрией с точностью до 0,1 секунды в момент пересечения финишной линии.