В Украине появился первый ресторанный гид «Сто лучших ресторанов», передает корреспондент УНИАН.

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве руководитель Национального проекта «100 лучших ресторанов Украины 2008» Игорь КРИВОЛАПОВ, в мире сотни таких гидов - Michelin Rouge Guide и The S.Pellegrino World’s 50 Best Restaurants, однако в Украине это первый гид.

В проекте приняли участие более 200 ресторанов, из которых в результате анкетирования "тайных гостей" была выбрана сотня лучших ресторанов. «Наше инспектирование является самым масштабным полевым исследованием ресторанного рынка за всю историю Украины. Прошедшие специальную подготовку тайные гости дважды посетили каждое из двухсот предварительно отобранных заведений изо всех регионов страны», - сообщил И.КРИВОЛАПОВ. При этом в спорной ситуации, когда их оценки очень отличались, было контрольное – третье посещение.

В рамках проекта инспектировались заведения Киева и Киевской области, Ялты, Алушты, Гурзуфа, Донецка, Одессы, Черновцов, Ровно, Ужгорода, Мукачево, Львова, Буковеля, Трускавца, Полтавы, Сум, Днепропетровска, Харькова, Запорожья, Хмельницкого, Луцка, Ивано-Франковской и Черкасской областей. Большинство из оцениваемых ресторанов принадлежат к высшему ценовому сегменту (средний чек от 150-200 грн.) и к тому моменту работали не менее полугода.

«Экспертная анкета, которую заполняли тайные гости, была составлена согласно международным стандартам оценки заведений уровня Fine Dining и включала 72 вопроса и ряд дополнительных комментариев в 12 разделах», - добавил он. При этом винные карты заведений не оценивались, поскольку, по мнению специалиста, это поставило бы в неравные условия, например, рестораны французской кухни и украинской или японской.

По словам организатора проекта, участие ресторана в данном проекте бесплатное, а его результаты – объективы и непредвзяты.

По результатам исследования в итоговом листинге победителей 63 ресторана представляют Киев и область, 6 – Днепропетровск и область, 4 – Донецк, 1 – Житомир, 3 – Львов, 8 – Одессу, 1 – Ужгород, 6 – Харьков, 1 – Хмельницкий, 1 – Черновцы, 1 – Черкассы, 4 – Ялта и Крым, 1 – Яремча. Наиболее представленная кухня в лучших заведения Украины – европейская (28). Следующими по популярности являются: итальянская (14), украинская (11), французская (11) и японская (5).

В рамках проекта подготовлен и выпущен двуязычный альбом-путеводитель «100 лучших ресторанов Украины 2008», карманный гид. Также будет запущена интерактивная версия путеводителя в сети Интернет.

И.КРИВОЛАПОВ отметил, что цель проекта - легитимно определять лучшие заведения страны, способствуя развитию украинской ресторанной индустрии. Как отметил И.КРИВОЛАПОВ, в результате исследования оказалось, что даже в крупных областных центрах нет ресторанов хорошего уровня. При этом организаторы отмечают, что этот проект будет постоянным, и уже в июне стартует проект «100 Лучших Ресторанов Украины 2009». В новое исследование внесен ряд инноваций - экспертная анкета, которую заполняют тайные гости, будет включать 82 вопроса и ряд дополнительных комментариев в 16 разделах. В 2009 году приоритетное внимание в исследовании будет уделяться качеству кухни в ресторанах.