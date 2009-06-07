Константина Затулина задерживают на трапе самолета (фото)

Депутат Государственной думы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин пытается спуститься с трапа самолета в аэропорту в Симферополе (Крым), в субботу, 6 июня.

Украинские пограничники запретили российскому политику, прибывшему в Крым, по его словам, для участия в фестивале «Великое русское слово», выходить из самолета и находиться на территории Украины.

В Азово-Черноморском региональном управлении Государственной пограничной службы Украины сообщили, что Службой безопасности Украины наложен запрет на въезд К.Затулина в Украину. СБУ 25 июля 2008 года приняла решение о запрете на въезд на территорию Украины К.Затулину за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси. Руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко подтвердила, что до сих пор не снят запрет на его въезд на Украину, объявленный год назад.

Спустя некоторое время К.Затулин был доставлен в больницу – у него подскочило давление. Пока неизвестно сколько времени он пробудет в медучреждении. «Думаю, что придется еще некоторое время здесь находиться, я не знаю сколько... Как я понимаю, двое-трое суток нужно реабилитироваться", - сказал он.

Министерство иностранных дел России намерено отреагировать на инцидент. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. «Мы с этим будем разбираться и уже разбираемся", - сказал он.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН