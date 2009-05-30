Мercedes протаранил «восьмерку»: трое погибших

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один травмирован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В сообщении отмечается, что водитель автомобиля Мercedes-Bеnz 320Е, двигаясь в направлении с.Орлик, отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “ВАЗ-2108”, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля “ВАЗ” от полученных травм погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля Мercedes получил телесные повреждения.