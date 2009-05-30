В Ялте российский курортник выпрыгнул из «Ласточкиного гнезда»

Отдыхающий из России получил травмы в результате попытки покончить жизнь самоубийством - мужчина спрыгнул в море с замка «Ласточкино гнездо» в Ялте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация об инциденте поступила к спасателям накануне вечером.

Житель Санкт-Петербурга, 1978 года рождения, прыгнул с высоты около 60-ти метров.

Россиянина достали из воды и отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами тела.

МЧС уточняет, что мужчина отдыхал в Крыму в одном из санаториев.