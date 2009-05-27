Киевадминистрация проверила авторынок на Перова

Главное управление по защите прав потребителей Киевской городской госадминистрации провело плановую проверку торговых точек на авторынке по бул. Перова в столице.

Как сообщил журналистам начальник управления Сергей КИЯНИЧЕНКО, проверку проводили 13 работников управления, и в ее ходе выявлено, что 60-70% проверенных торговых точек имели нарушения. В частности, отсутствовали сертификаты качества, маркировка продукции не соответствовала действующим требованиям и т.д.

С.КИЯНИЧЕНКО сообщил, что по результатам проверки составлено 40 протоколов, которые будут направлены в суды. По его информации, за указанные нарушения предусмотрена административная ответственность – наложение штрафа от 1 до 10 необлагаемых минимумов, то есть, от 17 до 170 грн.

Он добавил, что ежемесячно в управление поступает около 3 тысяч жалоб от потребителей, при этом около 40% этих жалоб касаются молока, мяса и других пищевых продуктов, а автомобильных запчастей и другой автомобильной продукции – около 3%.