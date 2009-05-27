9 юбилейных монет, которых еще нет (список)

Национальный банк Украины на протяжении лета 2009 года намерен ввести в обращение 9 юбилейных монет. Это предусмотрено в обнародованном на сайте Верховной Рады Украины постановлении Нацбанка №278 от 8 мая 2009 г. «О введении в обращение памятных монет Украины» (зарегистрировано в Минюсте 19 мая 2009 года).

Документом предусмотрено введение в обращение с 1 июня 2009 года юбилейной монеты "225 років м.Сімферополю" из серии "Древние города Украины" номиналом 5 грн. из нейзильбера, тираж – 45 тыс. штук.

С 15 июня в обращение будет введена памятная монета "Міжнародний рік астрономії" номиналом 100 грн. из серебра 999-й пробы, тираж – до 700 штук.

С 19 июня вводится в обращение юбилейная монета "350-річчя Конотопської битви" из серии "Герои казацкой эпохи" номиналом 10 грн. из серебра 925-й пробы, тираж – 8 тыс. штук.

С 20 июля вводится в обращение юбилейная монета "70 років проголошення Карпатської України" из серии "Возрождение украинской государственности" номиналом 20 грн. из серебра 925-й пробы, тираж – 3 тыс. штук.

С 28 июля в обращение будет введена монета "Бокораш" из серии "Народные промыслы и ремесла". Монета номиналом 10 грн. будет изготовлена из серебра 925-й пробы тиражом до 10 тыс. штук, номиналом 5 грн. из нейзильбера – тиражом 45 тыс. штук.

28 июля планируется ввести в обращение памятную монету "Херсонес Таврійський" из серии "Античные достопримечательности Украины" номиналом 100 грн. из золота, тираж – 3 тыс. штук.

Кроме того, в августе Нацбанк намерен выпустить монеты «За твором М.В.Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки» номиналом 50 грн. из серебра 999-й пробы, "60 років Раді Європи" номиналом 5 грн. из недрагоценных металлов, "Микола Боголюбов" из серии «Выдающиеся личности Украины» номиналом 2 грн. из нейзильбера. Монета по произведению Гоголя будет введена в обращение 10 августа, последние две – 20 августа т.г.