Валентин Резниченко: За 2 года планируем полностью обеспечить потребности Днепропетровщины в детсадах

Уже в 2019-м году очереди в детских садиках в Днепропетровской области будут ликвидированы, асадики в области будут самыми яркими и современными в стране. Об этом, как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, заявил председатель Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко.

«Сегодня по новому современному проекту мы начали строительство нового детского садика на 115 мест в поселке Романково, который находится в Каменском. В поселке на сегодняшний день нет ни единого детсада. Молодые мамы вынуждены либо сидеть дома с детьми, либо возить малышей в город. Это 30-50 минут в дороге. Садик в поселке собирались построить давно. Еще в советское время заложили фундамент, о до конца дело так и не довели», - рассказал Резниченко.

Как отметил глава ОГА, Романковский детсад будет оснащен современной противопожарной системой, противоударными оконными витражами от потолка до пола, специализированным пунктом охраны с видеонаблюдением, спутниковым телевидением и доступом к интернет. У садика будет своя собственная котельная на пеллетах. В игровой комнате детсада установят теплый пол, чтобы дети могли играть на полу даже в сильные морозы. Кроме того, в детсаду организуют внутренний дворик с живыми растениями.

На сегодняшний день также строятся детские садики в Илларионово, Подгороднем и Обуховке. Открытие детсада в Обуховке запланировано уже на осень 2018 года.

«В 2016 году мы с ноля построили два детских садика - в Слобожанкой ОТГ и в Днепре на жилмассиве Левобережный-2, еще 18 детских садов капитально отремонтировали. Всего за два года в детских садиках области создано более 2 500 новых мест, в этом году планируется более 1 200», - подчеркнул Резниченко.

Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что реализация целого ряда инфраструктурных проектов в регионе сталавозможной благодаря процессу децентрализации в стране. «Курс Президента Петра Порошенко на децентрализацию предоставил органам местной власти необходимые ресурсы для возрождения регионов», - отметил он.