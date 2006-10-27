В ялтинском кинотеатре сгорели два человека

Сегодня в 3.50 в Ялте в кинотеатре "Сатурн" возник пожар, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7.00 ликвидация пожара продолжалась. К тушению огня привлечены семь отделений Государственной пожарной охраны. Площадь пожара - около 500 кв. м. Причина пожара и материальные убытки устанавливаются.

На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Крыму.