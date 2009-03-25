Поезд Киев-Москва убил женщину

В Черниговской области на железнодорожной станции Бахмач ночью поезд сбил женщину. Об этом сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.

Несчастный случай произошел 25 марта в 3.15. Пассажирский поезд №41 сообщением "Москва-Киев" смертельно травмировал жительницу г. Бахмача 1948 года рождения, которая пыталась попасть на высокую платформу в неустановленном месте.