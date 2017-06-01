"Зеленые" кредиты Укргазбанка – залог собственной энергонезависимости

Укргазбанк предлагает каждому украинцу уникальные решения, которые позволят не только экономить, но и зарабатывать на новейших мировых энергоэффективных технологиях.

С чего начать свою экологическую, энергоэффективную жизнь смогут подсказать специалисты любого отделения Укргазбанка по всей Украине. В арсенале ведущего ЭКО-банка страны уже есть широкий выбор эко-продуктов не только для крупных корпоративных клиентов и бизнеса, но и для представителей ОСМД и частных домохозяйств.

Среди уникальных и наиболее популярных продуктов банка на сегодня является кредитование на приобретение и установку «домашних» солнечных станций, которые помогут не только существенно экономить на коммунальных услугах, но и ежемесячно получать дополнительный доход для семьи. В частности, солнечные электростанции и необходимое оборудование по кредитной ставке от 0,001% можно приобрести у компаний-партнеров. Солнечные электростанции позволяют домохозяйствам генерировать электроэнергию от солнца и использовать ее для собственных нужд, а избыток продавать в общеукраинскую электросеть по «зеленому» тарифу. На сегодня «зеленый» тариф для солнечных электростанций составляет 5,2 грн за 1 кВт*ч, таким образом, установив на крыше собственного дома СЭС можно обеспечить себе дополнительный ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. Льготные кредиты предоставляются также на приобретение тепловых насосов, которые генерируют тепло из воздуха или земли, и используются для отопления и подогрева воды для нужд домохозяйства.

Кроме экономии по содержанию своего домохозяйства, для существенного сокращения расходов Укргазбанк предлагает кредит на приобретение электромобилей всего под 0,001% годовых. Поэтому, если собственный вклад в электромобиль составит половину его стоимости, то ежемесячные платежи для погашения кредита равны затратам на топливо для обычного автомобиля. В частности, самый популярный в Украине электрокар Nissan LEAF стоит от 400 тысяч гривен. Оплатив первый взнос в размере 240 тысяч гривен, покупатель будет платить только 111 гривен в день в течение четырех лет. В среднем такую ​​сумму рядовой киевлянин тратит на ежедневную заправку авто с двигателем внутреннего сгорания. Во время первого года использования электрокара автодилер предоставляет бесплатный доступ к своей сети зарядных станций. К услугам владельцев электрического транспорта Укргазбанк предлагает собственную сеть зарядных станций, расположенных на базе отделений в Киеве, Житомире, Херсоне, Ровно, Черкассах и Николаеве.

А для тех, кто действительно заботится об окружающей среде и не равнодушен к будущему, в котором будут жить дети, Укргазбанк предлагает еще один уникальный продукт, не имеющий аналогов не только на отечественном банковском рынке, но и на рынке Восточной Европы – первую платежную экокарту. Для изготовления новых карточек были использованы початки кукурузы и сахарного тростника. В пользовании карта не отличается от традиционной, а после окончания срока действия разлагается в течение двух лет, не причиняя вреда окружающей среде.

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