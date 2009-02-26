У премьер-министра Польши родился внук
19:59, 26 февраля 2009Разное
1412
Дональда Туска поздравляют
|Дональд Туск
"Сегодня Дональд Туск впервые стал дедом, нынешней ночью родился внук. Премьер действительно очень счастлив, для него это очень важный день", - сказал пресс-секретарь.
Внук и невестка премьера чувствуют себя хорошо.
Рождение внука у 51-летнего Дональда Туска сразу стало новостью номер один во всех электронных СМИ Польши.
Премьера поздравляют простые жители Польши, соратники по партии "Гражданская платформа" и политические конкуренты из партии братьев Качиньских "Право и справедливость".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter