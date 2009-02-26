У премьер-министра Польши родился внук

Премьер-министр Польши Дональд Туск стал дедом - у него родился внук, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь правительства Павел Грась.

"Сегодня Дональд Туск впервые стал дедом, нынешней ночью родился внук. Премьер действительно очень счастлив, для него это очень важный день", - сказал пресс-секретарь.

Внук и невестка премьера чувствуют себя хорошо.

Рождение внука у 51-летнего Дональда Туска сразу стало новостью номер один во всех электронных СМИ Польши.

Премьера поздравляют простые жители Польши, соратники по партии "Гражданская платформа" и политические конкуренты из партии братьев Качиньских "Право и справедливость".