Индия решила запатентовать йогу

Индия решила оформить права на владение секретами йоги, пишет британское издание The Daily Mail. Специально для этого была создана комиссия, состоящая из индийских гуру и 200 ученых, которые должны отдельно зарегистрировать каждую позицию традиционной гимнастики и таким образом закрепить за собой право обладания авторскими правами на эти элементы.

Таким образом Индия планирует защитить духовную практику и связанные с ней ритуалы от коммерциализации: доход от платных занятий йогой, ставшей популярной в Европе и США в 1960-1970-х годах, оценивается в 225 миллиардов долларов. Однако в Индии гуру, ведущие занятия йогой, не берут денег за свои услуги.

Как отмечает издание, рост числа западных школ йоги стал причиной повышения спроса на патентные заявки. Американские и европейские школы регистрируют свою деятельность не как преподавание йоги, а как обучение уникальным духовно-физическим практикам. Только в США подобным школам было выдано 130 патентных заключений и 150 сертификатов на обладание авторскими правами на тот или иной метод гимнастики. Кроме того, в Америке было зарегистрировано 2300 новых школ йоги.

Индия считает, что регистрации новых видов практик, которые на самом деле копируют традиционные элементы йоги и выдают их за новаторские идеи, наносит вред древней культуре. Представитель Цифровой библиотеки традиционных знаний, которая является инициатором патентования поз из йоги, заявил, что организация надеется зарегистрировать до конца 2009 года около 1500 положений индийской практики.

Лента.ру