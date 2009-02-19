В Киеве перевернулся автобус: есть раненные
10:40, 19 февраля 2009Разное
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Водитель не справился с управлением
Вчера в Киеве на Броварском проспекте перевернулся автобус «Ikarus-255».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.50. Водитель автобуса, двигаясь в направлении Броваров, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где автобус перевернулся.
В результате ДТП трое пассажиров получили телесные повреждения.
В целом в Украине в течение минувших прошлых суток произошло 707 ДТП, в которых шесть человек погибли, 74 - ранены.
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