В Киеве перевернулся автобус: есть раненные

Вчера в Киеве на Броварском проспекте перевернулся автобус «Ikarus-255».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.50. Водитель автобуса, двигаясь в направлении Броваров, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где автобус перевернулся.

В результате ДТП трое пассажиров получили телесные повреждения.

В целом в Украине в течение минувших прошлых суток произошло 707 ДТП, в которых шесть человек погибли, 74 - ранены.