24 апреля в "Борисполе" состоится встреча украинских участников чемпионата Европы по дзюдо

В понедельник, 24 апреля, в терминал D (общедоступная зона прилета) аэропорта “Борисполь" в 8.30 рейсом PS 804 с Варшавы (Польша) прибывает сборная Украины по дзюдо.

20 - 23 апреля на татами "Torwar Arena" в Варшаве (Польша) состоялся чемпионат Европы по дзюдо. Сильнейшие дзюдоисты континента разыграли 8 комплектов наград среди мужчин и женщин в индивидуальном первенстве. А также определилась лучшая команда Старого континента.

В украинскую сборную по дзюдо вошли 9 мужчин и 5 женщин.

Мужчины:

66 кг – Георгий Зантарая, Богдан Ядов

73 кг – Сергей Дребот, Артем Хомуло

81 кг – Сергей Кривчач

90 кг – Кеджау Ньябали

100 кг – Александр Романюк

+ 100 кг – Яков Хаммо, Станислав Бондаренко

Женщины:

48 кг – Дарья Белодед, Марина Черняк

78 кг – Анастасия Турчин

+ 78 кг – Светлана Яремка, Елизавета Каланина

Наиболее титулованными в нашей сборной среди мужчин является Георгий Зантарая (чемпион мира 2009, призер четырех чемпионатов мира, чемпион Европы-2011). Именно этот чемпионат позволил Зантарая во второй раз в карьере стать чемпионом Европы. Украинец стал лучшим в весовой категории до 66 кг, выиграв все 5 схваток.

«Школа Борьбы» в лице Виталия Даниленко встретит и отметит Георгия Зантарая на AudiR8 Spyder.

Чемпионат Европы по дзюдо объединил 360 участников из 41 страны.

Украинская сборная вошла в тройку лучших команд Европы с 2 золотыми и одной серебряной медалью.