24 апреля в "Борисполе" состоится встреча украинских участников чемпионата Европы по дзюдо
В понедельник, 24 апреля, в терминал D (общедоступная зона прилета) аэропорта “Борисполь" в 8.30 рейсом PS 804 с Варшавы (Польша) прибывает сборная Украины по дзюдо.
20 - 23 апреля на татами "Torwar Arena" в Варшаве (Польша) состоялся чемпионат Европы по дзюдо. Сильнейшие дзюдоисты континента разыграли 8 комплектов наград среди мужчин и женщин в индивидуальном первенстве. А также определилась лучшая команда Старого континента.
В украинскую сборную по дзюдо вошли 9 мужчин и 5 женщин.
Мужчины:
66 кг – Георгий Зантарая, Богдан Ядов
73 кг – Сергей Дребот, Артем Хомуло
81 кг – Сергей Кривчач
90 кг – Кеджау Ньябали
100 кг – Александр Романюк
+ 100 кг – Яков Хаммо, Станислав Бондаренко
Женщины:
48 кг – Дарья Белодед, Марина Черняк
78 кг – Анастасия Турчин
+ 78 кг – Светлана Яремка, Елизавета Каланина
Наиболее титулованными в нашей сборной среди мужчин является Георгий Зантарая (чемпион мира 2009, призер четырех чемпионатов мира, чемпион Европы-2011). Именно этот чемпионат позволил Зантарая во второй раз в карьере стать чемпионом Европы. Украинец стал лучшим в весовой категории до 66 кг, выиграв все 5 схваток.
«Школа Борьбы» в лице Виталия Даниленко встретит и отметит Георгия Зантарая на AudiR8 Spyder.
Чемпионат Европы по дзюдо объединил 360 участников из 41 страны.
Украинская сборная вошла в тройку лучших команд Европы с 2 золотыми и одной серебряной медалью.