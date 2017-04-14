Открытие выставки художника-гиперреалиста Дмитрия Крестного

C 14 апреля по 15 мая в помещении галереи AMD Design Club (ул.Кожемяцкая, 14б) состоится выставка художественных работ Дмитрия Крестного.

Дмитрий работает в стиле гиперреализм. На его картинах с поразительной четкостью запечатлена реальная действительность, и кажется, что это фотографии. В погоне за техникой и детализацией Дмитрий достиг небывалой реалистичности. Однако немалое упорство и талант автора делают эти работы чем-то большим, чем просто копией фотографии. В них жизнь, видение художника, эмоции и иллюзия мира, в котором мы живем.

Так же на выставке будут представлены картины в направлении сюрреализм и пейзажи на украинскую тематику.

Сегодня его откровенные и провокационные работы находятся в частных коллекциях поклонников гиперреализма.

Впервые лучшие работы художника будут представлены в Киеве.

График работы галереи: пн. - пт. 10:00 - 18:00 Вход бесплатный .

Аккредитация СМИ по телефону +380 (67) 633 20 78

Детальная информация: https://m.facebook.com/amddesignclub