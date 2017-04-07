Эксперты обсудят, станет ли мир более открытым для украинцев после получения безвиза
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
7 апреля (пятница) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Безвиз: станет ли мир более открытым для украинцев?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Как изменится ситуация для украинцев после принятия безвизового режима Украины с ЕС?
2. Как меняется миграционная политика ведущих стран мира (США, Великобритания) в отношении Украины?
3. Не станут изоляционистские течения в Европе и США преградой для контактов украинцев с Западом?
Участники круглого стола:
1. Давид Стулик, пресс-атташе представительства ЕС в Украине;
2. Сергей Саенко, заместитель директора департамента ЕС МИД Украины;
3. Ирина Сушко, исполнительный директор ОО «Европа без барьеров»;
4. Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.
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Упоминание в новостях про это мероприятие об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)