Эксперты обсудят, станет ли мир более открытым для украинцев после получения безвиза

7 апреля (пятница) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Безвиз: станет ли мир более открытым для украинцев?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Как изменится ситуация для украинцев после принятия безвизового режима Украины с ЕС?

2. Как меняется миграционная политика ведущих стран мира (США, Великобритания) в отношении Украины?

3. Не станут изоляционистские течения в Европе и США преградой для контактов украинцев с Западом?

Участники круглого стола:

1. Давид Стулик, пресс-атташе представительства ЕС в Украине;

2. Сергей Саенко, заместитель директора департамента ЕС МИД Украины;

3. Ирина Сушко, исполнительный директор ОО «Европа без барьеров»;

4. Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях про это мероприятие об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)