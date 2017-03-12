XI съезд политической партии "Объединение "Самопомич"

Дата: 12 марта 2017 года

Время: 11:00-15:00 час., регистрация – с 10:00 до 11:00 час.

Место: г. Киев, ул. Госпитальная, 12.

В повестку дня XI Съезда Партии внесены отчет Лидера Политической партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового за 2016 год, отчеты политсовета, исполнительного комитета и контрольной комиссии партии, участие местных организаций в местных выборах, назначенных на 30 апреля 2017 года и другие. (Выступление Андрея Садового – после 14:00 час.)

Для аккредитации просим заполнить форму.

Контактное лицо: Ирина Твердовская – тел. 050-381-38-17