Жителей Евпатории призвали экономить газ

Жителей Евпатории призвали ограничить потребление природного газа.

Об этом говорится в обращении администрации Евпаторийского управления газового хозяйства, передает УНИАН.

Евпаторийцев убедительно просят «перейти на минимальный режим газопотребления и не менее чем на один час в сутки приостанавливать работу отопительных газовых приборов».

Кроме того, подчеркивается в обращении управления, «категорически запрещается использовать газовые плиты для отопления помещений».

Ограничить потребление голубого топлива газовое хозяйство призывает «в связи с прекращением поставок импортного газа в Украину с 8 января 2009 года и для недопущения разбалансирования газотранспортной системы в условиях снижения температуры наружного воздуха».