Эксперты обсудят причины обострения украинско-польских отношений
12:00, 09 февраля 2017Разное
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Какие тематические тренды работают на отдаление стран?
9 февраля (четверг) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украино-польские отношения: территория возможностей или зона риска?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
- Почему растет градус напряжения в украинско-польских отношениях?
- Какие конкретные шаги необходимы для дальнейшего укрепления отношений двух стран в различных сферах?
- Какие тематические тренды работают на сближение стран, а какие наоборот, на отдаление? Каких ошибок следует избегать украинским дипломатам?
Участники круглого стола:
- Виталий Портников, журналист и публицист;
- Лукаш Адамский, польский историк и публицист;
- Николай Княжицкий, народный депутат Украины;
- Петр Андрусечко, корреспондент Gazeta Wyborcza (Польша);
- Александр Зинченко, украинский историк и публицист.
Модератор – Олег Базар, главный редактор LB.ua.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).
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