Эксперты обсудят причины обострения украинско-польских отношений

12:00, 09 февраля 2017
Разное
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Какие тематические тренды работают на отдаление стран?

9 февраля (четверг) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украино-польские отношения: территория возможностей или зона риска?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

  1. Почему растет градус напряжения в украинско-польских отношениях?
  2. Какие конкретные шаги необходимы для дальнейшего укрепления отношений двух стран в различных сферах?
  3. Какие тематические тренды работают на сближение стран, а какие наоборот, на отдаление? Каких ошибок следует избегать украинским дипломатам?

Участники круглого стола:

  1. Виталий Портников, журналист и публицист;
  2. Лукаш Адамский, польский историк и публицист;
  3. Николай Княжицкий, народный депутат Украины;
  4. Петр Андрусечко, корреспондент Gazeta Wyborcza (Польша);
  5. Александр Зинченко, украинский историк и публицист.

Модератор – Олег Базар, главный редактор LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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