Эксперты обсудят причины обострения украинско-польских отношений

Какие тематические тренды работают на отдаление стран?

9 февраля (четверг) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украино-польские отношения: территория возможностей или зона риска?» Организатор круглого стола – Институт Горшенина Вопросы к обсуждению: Почему растет градус напряжения в украинско-польских отношениях? Какие конкретные шаги необходимы для дальнейшего укрепления отношений двух стран в различных сферах? Какие тематические тренды работают на сближение стран, а какие наоборот, на отдаление? Каких ошибок следует избегать украинским дипломатам? Участники круглого стола: Виталий Портников, журналист и публицист; Лукаш Адамский, польский историк и публицист; Николай Княжицкий, народный депутат Украины; Петр Андрусечко, корреспондент Gazeta Wyborcza (Польша); Александр Зинченко, украинский историк и публицист. Модератор – Олег Базар, главный редактор LB.ua. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно. Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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