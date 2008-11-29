Мужчины в условиях финкризиса экономят на любовницах

Мировой финансовый кризис сказался на личной жизни бельгийцев - из-за экономических сложностей 12% мужчин, проживающих во Фландрии, заявили о намерении расстаться с любовницами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные проведенного в регионе опроса. При этом 60% респондентов подумывают о том, чтобы значительно сократить расходы на покупку подарков для любовниц.

О том, сколько человек участвовали в опросе и когда он проводился, не сообщается.

По прогнозу Международного валютного фонда, порядка 70 тысяч бельгийцев в условиях мирового финансового кризиса могут лишиться работы в 2009 году.

По различным оценкам, с июня текущего года безработными в Бельгии стали от 4,5 до 5 тысяч человек.

Население Бельгии составляет 10,5 миллиона человек, из них работающие - примерно 4,5 миллиона. По официальной статистике, в стране в настоящее время зарегистрировано 300 тысяч безработных.

Согласно информации франкоязычного журнала "Виф-Экспресс", в период с июля по сентябрь этого года о банкротстве объявили 1,804 тысячи бельгийских предприятий, что на 18,1% превышает показатель того же периода 2007 года.