Ремонтировать Южный мост в Киеве приходится только по ночам
05:46, 27 ноября 2008Разное
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Осталось две недели
Ремонт Южного моста в Киеве будет завершен в ближайшие неделю-две.
Об этом сообщает радио “Киев” со ссылкой на генерального директора «Киевавтодора» Георгия ГЛИНСКОГО.
Он напомнил, что работы по замене гидроизоляции и капитальному ремонту вантов Южного моста продолжаются с лета этого года.
По словам Г.ГЛИНСКОГО, проводится большая поэтапная комплексная работа, которая осложняется тем, что это очень интенсивный мост, и работать на нем в основном можно только ночам и в выходные дни.
«Что касается покрытия - работы практически уже завершены. Что касается вантов, думаю, что они через день уже закончат все работы», - сказал гендиректор «Киевавтодора»
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