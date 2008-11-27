Ремонтировать Южный мост в Киеве приходится только по ночам

Ремонт Южного моста в Киеве будет завершен в ближайшие неделю-две.

Об этом сообщает радио “Киев” со ссылкой на генерального директора «Киевавтодора» Георгия ГЛИНСКОГО.

Он напомнил, что работы по замене гидроизоляции и капитальному ремонту вантов Южного моста продолжаются с лета этого года.

По словам Г.ГЛИНСКОГО, проводится большая поэтапная комплексная работа, которая осложняется тем, что это очень интенсивный мост, и работать на нем в основном можно только ночам и в выходные дни.

«Что касается покрытия - работы практически уже завершены. Что касается вантов, думаю, что они через день уже закончат все работы», - сказал гендиректор «Киевавтодора»