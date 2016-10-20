Президент ТПП Украины Геннадий Чижиков избран в состав совета директоров Европалаты

Выборы в управляющий орган Европалаты (EUROCHAMBRES) состоялись 14 октября 2016 г. в Брюсселе (Бельгия) во время 120-й генеральной ассамблеи организации. В управляющие органы Европалаты вошли сразу два представителя Украины: Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины, стал одним из членов Совета директоров, а Валентину Суржикову, представителя ТПП Украины в Германии и ЕС, избрали в Бюджетный комитет Европалаты.

Европалата (EUROCHAMBRES) является ассоциацией торгово-промышленных палат 45 стран Европы, среди которых и ТПП Украины. Через сеть национальных и региональных торгово-промышленных палат организация представляет интересы 20 млн. компаний со всей Европы, на которых работает более 120 млн. чел. Организация была создана в 1958 г. Сегодня EUROCHAMBRES - единственный орган, уполномоченный представлять интересы всего европейского бизнеса.

Кроме того, по результатам генеральной ассамблеи, Украина, в лице Торгово-промышленной палаты, стала кандидатом на проведение Экономического форума Европалаты в 2017 г. и ее 122-й генеральной ассамблеи. Оба мероприятия должны состояться в октябре следующего года.

«Такое мероприятие, как никогда, важно для нас, ведь оно соберет в Украине бизнес сразу из 45 стран-членов Европалаты. Тот факт, что Европа рассматривает Украину как площадку для проведения своего масштабного бизнес-мероприятия говорит о высоком доверии Европы к Украине в целом, и Европалаты к ТПП Украины в частности. Это мероприятие является своеобразным «Евровидением», только в сфере бизнеса. Поэтому ТПП Украины, надеюсь, при поддержке профильных министерств, сделает все возможное для получения права на его проведение», - отметил Геннадий Чижиков.

Среди определенных приоритетов Европалаты на 2017 г. - торговля и инвестиции, человеческие ресурсы, общий рынок, финансы и экономика, развитие МСБ и так далее.

Также накануне 121-й генеральной ассамблеи Европалаты 13 октября в Брюсселе состоялся Европейский парламент предприятий. На один день депутатов Европарламента в сессионном зале заменили предприниматели. Важнейшие вопросы повестки дня сосредоточились на четырех стратегических направлениях: торговля, общий рынок, устойчивое развитие, обучение и образование. Предприниматели обсудили условия соглашений о торговле и инвестициях с США (ТТІР) и Канадой (СЕТА), снятие барьеров для создания глобального рынка, усиление потенциала рынка ЕС, создание дополнительно 20 млн. малых и средних предприятий, улучшение координации усилий бизнес-дипломатии для поддержки инициатив стран - членов ЕС, энергетические и экологические аспекты устойчивого развития, качество образования.

В заседании Европейского парламента предприятий приняла участие и украинская делегация в составе президента ТПП Украины Геннадия Чижикова, представителя ТПП Украины в Германии и ЕС Валентины Суржиковой и директора по продажам «Запорожсталь» Владимира Коломийца.

«Европейский парламент предприятий - это пример для парламента Украины: по меньшей мере раз в два года депутатам уступать свое место в сессионном зале предпринимателям. Уверена, они в состоянии восстановить экономику и помочь изменить устаревшие нормы на современную европейскую систему права. ТПП Украины намерен использовать реформы, происходящие в Украине, для начала новой традиции, чтобы парламент Украины стал гостеприимным домом для сбора отечественного бизнеса - Украинский парламент предприятий », - отметила Валентина Суржикова.

http://www.ucci.org.ua/ru/main.html