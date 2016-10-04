Круглый стол на тему "Выборы президента США: месяц до дня голосования"

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

​Каковы шансы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа за месяц до дня голосования?

Дебаты кандидатов: кому принесет дивиденды публичная дискуссия?

Промежуточный итог: какие неожиданности преподнесла президентская гонка?

Какова повестка последнего месяца кампании? Какие технологии пойдут в ход? Какие козыри все еще в рукавах кандидатов?

Внешняя политика: как влияет предвыборная кампания на отношение США к российско-украинскому конфликту?

Стоит ли опасаться ослабления поддержки Украины Соединенными Штатами после президентских выборов?

Попытки России повлиять на результаты выборов в США: следует ли принимать их всерьёз?

Позиция украинской дипломатии: не сложены ли «все яйца в одну корзину»?

Участники круглого стола:

1. ДЖЕЙСОН СМАРТ, политтехнолог, директор компании "Oфис Джейсона Смарта"

2. АЛЕКСАНДР СУШКО, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества

3. ЕВГЕНИЙ КУРМАШОВ, политический консультант, директор политических программ Института Горшенина

4. МИХАИЛ ПАШКОВ, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова

Организатор круглого стола: Институт Горшенина

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)