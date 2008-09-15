Папа Римский молится о душах погибших в авиакатастрофе в Перми

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI молится о жертвах авиакатастрофы в Перми, говорится в телеграмме соболезнования, направленной в воскресенье от имени понтифика госсекретарем Ватикана президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

"Получив трагическую весть об авиакатастрофе на окраине Перми, верховный понтифик выражает соболезнования как родным погибших, так и властям и всему народу", - говорится в послании.

Как передает РИА «Новости», в телеграмме подчеркивается, что БЕНЕДИКТ XVI горячо молится об упокоении душ погибших и призывает "заступничество Пресвятой Богородицы о небесном утешении скорбящих о печальной утрате своих родных".