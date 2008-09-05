Умер руководитель издательства «Такі справи» Сергей Данилов

4 сентября на 49-м году жизни от сердечного приступа внезапно умер председатель издательского и полиграфического центра «Такі справи» Сергей ДАНИЛОВ, сообщили УНИАН в издательстве.

С.ДАНИЛОВ родился 17 февраля 1959 года в Киеве. Окончил филологический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Работал журналистом. Позже учредил и возглавлял на протяжении 20 лет издательский и полиграфический центр «Такі справи».

Как сообщили в издательстве, С.ДАНИЛОВ всегда интересовался идеями демократии и свободной прессы, интересовался историей Украины. Во времена перестройки его предприятие содействовало развитию демократической прессы. Вместе с другими журналистами он издавал независимую газету «Такие дела».

Предприятие «Такі справи» выпустило в свет достаточно много изданий о неизвестных и малоизвестных страницах истории Украины. С.ДАНИЛОВ тесно сотрудничал с Народным рухом Украины, который отстаивал идею Независимости Украины. В частности, «Такі справи» выпустили произведения Вячеслава Чорновила, которые до того печатались лишь подпольно.