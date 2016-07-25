Пресс-конференция "Почему медики-добровольцы вынуждены приостановить сотрудничество с ВСУ"

25 июля (понедельник) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова на тему: «Почему медики-добровольцы вынуждены приостановить сотрудничество с ВСУ»

Вопросы, которые будут освещены:

1. По каким причинам медики ПДМШ временно останавливают сотрудничество с ВСУ?

2. Кто заинтересован, чтобы работа медиков-добровольцев в Вооруженных силах была нелегальной?

3. Продолжат ли медики-добровольцы свою миссию на Востоке Украины?

Организаторы пресс-конференции: Институт Горшенина, Движение «Справедливость»

Участники пресс-конференции:

1. ГЕННАДИЙ ДРУЗЕНКО, соучредитель и руководитель ПДМШ им. Николая Пирогова

2. АЛИНА НАРАГАН – медицинская сестра ПДМШ им. Николая Пирогова

3. ВИКТОР ЯГУН – координатор Движения. Движение «Справедливость»

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)