В Киеве открыт новый экспресс-маршрут с Чоколовки в центр

В Киеве 5 августа откроется новый автобусный экспресс-маршрут, который соединит ул.Смилянскую (Соломенский район, Чоколовка) с площадью Льва Толстого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, новый маршрут открывается по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с целью улучшения качества пассажирских перевозок.

По информации первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, на данном маршруте в рабочие дни будут работать 12 автобусов с интервалом движения 6 минут.

Для большей скорости движения и уменьшения времени сообщения на автобусном маршруте № 8ТР предусмотрено только 14 остановок, а именно: «Ул. Смилянская», «Общежитие», «Ул. Донецкая», «Детский сад», «Севастопольская площадь», «Ул. Образования», «Площадь Победы», «Ст. метро «Университет» (в обратном направлении «Ул. Франко»), «Бессарабская площадь» и «Площадь Льва Толстого».

Стоимость проезда в экспрессном маршруте будет составлять лишь 1 грн., а также будут предоставляться льготы на проезд согласно законодательству.

Кроме того, сообщают в КГГА, продлевается трасса движения троллейбусных маршрутов № 8 и № 17 до площади Льва Толстого и увеличивается их количество, что позволит сократить интервал движения в два раза.

Пресс-служба мэрии напоминает, что в мае и августе этого года на трассе движения троллейбусных маршрутов № 37 «Ст. м. «Лесная» – ул. Милославская» и № 46 «Ленинградская площадь – ул. Милославская» была организована работа экспрессных автобусных маршрутов № 37ТР и № 46 ТР, имеющих большой спрос среди пассажиров.