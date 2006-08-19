В Луцке похитили памятник

В Луцке неизвестные похитили памятник Паше Савельевой – лидеру местного партизанского подполья в годы Великой Отечественной.

Бюст партизанки простоял 34 года на территории историко-культурного заповедника "Старе місто". Вероятно, что воров привлекли 300 килограммов чистой бронзы. Правохранительные органы уже разыскивают злоумышленников.

Справка. 22-летняя Паша Савельева приехала в Луцк в 1940 году после окончания Московского кредитно-экономического института. После захвата города фашистами она организовала подпольную группу, собирала сведения о расположении гитлеровских войск, оказывала помощь бежавшим советским военнопленным. Весной 1943 года группа установила связь с отрядом Д.Н. Медведева. Подпольщики добыли план Луцка с указанием всех военных объектов, совершали диверсии на железнодорожной станции. 22 декабря 1943 года Паша Савельева была арестована. После пыток в январе 1944 года фашисты сожгли ее во дворе средневекового католического монастыря.

5 канал