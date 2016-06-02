N WIND SHOWCASE: BALTIC. Выставка новой волны балтийской моды и дизайна в Киеве

«N WIND SHOWCASE: BALTIC» задумана как творческая платформа, ее целью является представление в Украине новинок Северных стран и государств Балтии в сфере моды и дизайна. Принцип «N WIND SHOWCASE: BALTIC» – открытое пространство для обмена идеями, возможность почувствовать вид, форму, текстуру и звук – движущую энергию балтийской креативности.

«N WIND SHOWCASE: BALTIC» в Киеве состоит из выставки и концептуального бутика работ дизайнеров Балтийских стран. 12 концептуальных брендов из Литвы, Латвии и Эстонии, которые определяют форму будущего современного балтийского дизайна, представлены в концептуальном бутике ATELIER 1.

Выставка организованна в рамках самого масштабного совместного межгосударственного проекта «Литва-Украина. Культурное партнерство 2016». Кроме представления украинской аудитории разнообразной и многогранной современной литовской культуры, проект призван укрепить культурные связи, поддержать и способствовать развитию тесного сотрудничества и обмена опытом между двумя государствами.

ОРГАНИЗАТОРЫ: ATELIER 1, N Wind, V2 ConceptStore, Институт культуры Литвы.

УЧАСТНИКИ: 12 дизайнеров моды и аксессуаров из Литвы, Латвии и Эстонии.

Адрес выставки: концепт-стор ATELIER 1, Киев, бульв. Тараса Шевченко 10.