Акция "Гепатит С: игра на выживание"

5 апреля 11-00 - Возле Кабинета Министров Украины Альянс общественного здоровья совместно с партнерами проведет акцию «Гепатит С: игра на выживание», которая призвана донести государственным органам власти на национальном и местном уровнях, а также СМИ, насущную проблему необходимости выделения бюджетных средств на лечение вирусного гепатита С (ВГС).

Сколько десятков тысяч больных, среди сотен тысяч тех, которые срочно нуждаются в лечении от гепатита С, смогут получить его за государственный счет? В акции примут участие активисты общественных организаций, а также ответственные представители власти. Каждый желающий сможет принять участие в символическом «лото – розыгрыше» курсов лечения от гепатита С и проверить на себе насколько реально получить лечение от государства. Отсчет человеческих жизней в своеобразном «Live Casino» продолжается. Также перед зданием Кабмина будет работать мобильная амбулатория, где все желающие смогут получить профессиональные консультации относительно диагностики и лечения ВГС, а также специальные бланки для обследования. Акция состоится 5 апреля 2016 г. в 11.00 возле здания Кабинета Министров Украины, напротив главного входа (Киев, ул. Грушевского 12-2).

Телефоны: (044) 490 54 85 (доп. 229), (095) 271 09 37, andrushchenko@aidsalliance.org.ua, http://www.aidsalliance.org.ua/hepc/