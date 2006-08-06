ГАИ не пустит грузовой транспорт в центр Киева

Патрульные ГАИ и представители районов будут контролировать въезд грузового транспорта в центральную часть города, сообщает «ForUm».

По словам заместителя председателя КГГА Ивана САЛИЯ, соответствующие учреждения в соседних областях предупреждены об ограничении въезда в Киев, вопрос лишь в привычке и дисциплине самих водителей.

На выходные на всех въездах в Киев, а также рядом с мостами должны установить предупредительные знаки об ограничении движения грузовиков. На всех КПП попытаются остановить максимальное количество крупногабаритного транспорта, чтобы предупредить об ограничениях каждого водителя лично.

Как объясняют городские транспортники, остановка необходима для того, чтобы посчитать количество транспорта, который въезжает в город. Это позволит реально оценить ситуацию и искать дополнительные возможности решения транспортной проблемы города. Будут предупреждать водителей несколько дней, затем на КПП и возле мостов останется только госавтоинспекция, которая будет штрафовать нарушителей в обычном порядке.