АНОНС

3 февраля (среда) 2015 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«ЧТО КУРС ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Сегодняшний курс национальной валюты: насколько он адекватен сложившейся в Украине финансово-экономической ситуации? Кто виноват в падении гривны?

2. Каковы тенденции валютного рынка? Чего ждать украинцам в новом году?

3. Заграница нам поможет? Почему не выполняется кредитная программа МВФ? Чего ждать от сотрудничества с международными финансовыми институтами?

4. Политика Нацбанка: существует ли? На что направлена? Как влияет на курс гривны и экономическую ситуацию в стране?

Участники круглого стола:

1. СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО, экс-заместитель главы НБУ

2. АЛЕКСАНДР САВЧЕНКО, ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ

3. ВИКТОР СУСЛОВ, министр экономики Украины в 1997-1998 гг.

4. АЛЕКСАНДР КРАМАРЕНКО, главный редактор журнала «Деньги»

5. Представители НБУ

Модератор: ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, директор информационного департамента Института Горшенина

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)