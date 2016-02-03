Круглый стол: "Что курс грядущий нам готовит?"
АНОНС
3 февраля (среда) 2015 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«ЧТО КУРС ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Сегодняшний курс национальной валюты: насколько он адекватен сложившейся в Украине финансово-экономической ситуации? Кто виноват в падении гривны?
2. Каковы тенденции валютного рынка? Чего ждать украинцам в новом году?
3. Заграница нам поможет? Почему не выполняется кредитная программа МВФ? Чего ждать от сотрудничества с международными финансовыми институтами?
4. Политика Нацбанка: существует ли? На что направлена? Как влияет на курс гривны и экономическую ситуацию в стране?
Участники круглого стола:
1. СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО, экс-заместитель главы НБУ
2. АЛЕКСАНДР САВЧЕНКО, ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ
3. ВИКТОР СУСЛОВ, министр экономики Украины в 1997-1998 гг.
4. АЛЕКСАНДР КРАМАРЕНКО, главный редактор журнала «Деньги»
5. Представители НБУ
Модератор: ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, директор информационного департамента Института Горшенина
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)