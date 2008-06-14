Талибы взяли штурмом тюрьму в Кандагаре

02:15, 14 июня 2008
Разное
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На момент сообщения еще шла перестрелка

1150 заключенных сбежали из тюрьмы в городе Кандагар на юге Афганистана в пятницу после нападения боевиков движения "Талибан", сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей полиции.

"У основного входа в тюрьму был взрыв. Скорее всего, взорвался автомобиль", - сообщил источник в полиции. Вслед за взрывом отряд талибов, вооруженных стрелковым оружием и гранатами, взяли тюрьму штурмом.

"Они ворвались и освободили большое количество политических заключенных. Внутри тюрьмы продолжается перестрелка", - цитирует его Лента.ру.

По словам председателя совета провинции Кандагар Вали Карзая, брата президента Афганистана Хамида Карзая, из тюрьмы сбежали все находившиеся там заключенные.

По данным агентства Reuters, в числе сбежавших - около 400 талибов.

 

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