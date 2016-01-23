6 американских университетов предложат стипендии талантливым студентам

Одни из лучших университетов США – University of Central Florida, Florida International University, Louisiana State University, University of South Carolina, Auburn University, University of Kansas – предлагают стипендии для студентов из Украины, которые смогут продемонстрировать исключительно высокие академические показатели.

Собеседование на поступление в университеты и получение стипендий состоится в Киеве 23 января.

Основные критерии предоставления стипендий: высокий средний балл по итогам предыдущего образования (аттестат, зачетная книжка, диплом бакалавра), хорошее знание английского языка, подтвержденное документально.

При поступлении на первый курс бакалавриата стипендия покрывает до 20% от стоимости обучения. Для ее получения необходимо подавать документы на поступление через официальное представительство в Украине – Образовательную Группу «ДонСтрим».

После зачисления в университет возможны дополнительные стипендии, покрывающие до 70% стоимости обучения. На территории университетов находятся фонды, которые выделяют стипендии наиболее талантливым, сильным, неординарным студентам.

Регистрация на предварительную консультацию для допуска к собеседованию:

Образовательная Группа «ДонСтрим»

Тел.: (+38 044) 4960948; (+38 044) 5993180

E-mail: info@donstream.com.ua

www.donstream.com.ua