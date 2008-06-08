Микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом: погибли трое людей

В Черниговской области в результате столкновения микроавтобуса с рейсовым автобусом погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сегодня в 6.55 в Репкинском районе Черниговской области на 214-м километре автодороги Киев – Чернигов - Новые Яриловичи микроавтобус «Фольксваген» (зарегистрированный в Беларуси), в котором находилось три человека, столкнулся с рейсовым автобусом «Setra» (зарегистрированный в Литве), который ехал из Вильнюса в Киев с двумя водителями и 27 пассажирами.

В результате ДТП на месте погибли водитель микроавтобуса, женщина (1973 г.р.) и мальчик (1999 г.р.).

Водитель автобуса (1954 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализирован в центральную райбольницу. Причина аварии устанавливается. На месте работали спасатели МЧС.