В Сумской области разбился Ан-2: пилот погиб

13:48, 26 мая 2008
Разное
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Информация МЧС

В Сумской области вблизи села Славгород потерпел аварию самолет Ан-2, который с воздуха осуществлял обработку сельхозугодий ООО „Славгородское”.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ, пилот самолета при этом погиб.

На месте авиакатастрофы работает группа спасателей МЧС и опергруппа ГУ МЧС.

 

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