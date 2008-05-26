В Сумской области разбился Ан-2: пилот погиб

Информация МЧС

В Сумской области вблизи села Славгород потерпел аварию самолет Ан-2, который с воздуха осуществлял обработку сельхозугодий ООО „Славгородское”. Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ, пилот самолета при этом погиб. На месте авиакатастрофы работает группа спасателей МЧС и опергруппа ГУ МЧС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter