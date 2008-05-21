Евгения Тимошенко примерила мамину косу (фоторепортаж)

17:32, 21 мая 2008
Разное
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Семья пришла поддержать Турчинова

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве в кинотеатре "Украина" презентовали художественный фильм по книге першого вице-премьер-министра Александра Турчинова "Иллюзия страха".

На допремьерный показ пришла почти вся фракция БЮТ. В кинозал пожаловала и сама Юлия Тимошенко. Маминого соратника поддержали и Евгения Тимошенко-Карр с мужем. ТаблоID заметил, что пара зашла в зал за несколько минут до начала фильма.

 

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