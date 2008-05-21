Александр Турчинов показал свои страхи

Впечатление «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог»... Вот так “скромно”, библейскими словами начинается фильм первого вице-премьера Александра Турчинова «Иллюзия страха», премьера которого состоялась вчера в Киеве.

«Иллюзия страха» снята по одноименной книге господина Турчинова. Он также выступил генеральным продюсером ленты и ее сосценаристом.

– Александр Кириенко, режиссер фильма, заставил меня пять раз переписывать сценарий. Я уже думал, если будет еще шестой раз, то кино уже не получится снять, – сознается Турчинов.

Ну, конечно, написать сценарий – это не вице-премьером быть или председателем СБУ.

Фильм о… В фильме речь идет об успешном бизнесмене Игоре Коробе (играет российский актер Андрей Панин). Герой картины становится жертвой бандитского наезда: во время поездки в Париж его незаконно сажают в следственный изолятор. Полицейские бандиты силой вынуждают Короба отказаться от чрезвычайно прибыльного бизнес-центра… Очутившись на свободе, герой методами физической расправы пытается выяснить, кто хочет отобрать у него его центр… У Короба начинается паранойя, он подозревает всех, убивает своих партнеров. Герой запутывается, не может отличить реальность от видений. Ему снится, что он царь Соломон.

В действительности лента настолько запутана, что часто и сам запутываешься – вот вроде бы уловил нить, а оказывается, что все совсем не так. Я слышала, что Александр Валентинович немного философ по жизни, но здесь его конкретно понесло на философию… Турчинов непрямо, однако четко дает понять, что все проблемы в жизни из-за того, что человек разуверяется в Боге. И не стоит ни на йоту сомневаться в том, что Он помнит о нас.

– Я верю, что Бог есть, но ему насрать на меня, – говорит Короб-Соломон.

Короб построил свой бизнес-центр на месте детской больницы, которую лично разрушал трактором. Матери, дети которых лежали в этой больнице, протестовали, их били... В своих параноидальных виденьях главный герой часто встречает женщину, сын которой умер.

– Если бы ты не разрушил больницу, мой сын бы выжил!

Параллельно сцена с убийством детей происходит и при Соломоне.

Турчинов через своих героев показывает самые главные страхи в жизни человека – потерю власти, богатства, свободы, в конечном итоге – своей жизни.

Соломон боится разгневать Богов, поэтому, чтобы их удовлетворить, приносит рогатому идолу в жертву маленького мальчика. Хотя осознает, что от этого нужно отходить, и все равно продолжает удерживать власть страхом.

– Соломон, ты не строишь дорогу к Богу!

– Мне много подчиняется народов, но только страх вынуждает их подчиняться мне, – говорит царь.

Но в конце фильма Соломон разрушает идола…

Разрушается также и бизнес-центр Короба, и опять появляется детская больница…

Таким образом они вроде бы будут лишаться своих страхов.

О фильме…

Я бы сказала, что «Иллюзия страха» – это такое себе обращение Александра Валентиновича к нашим бизнесменам, которые на местах больниц, школ, детсадов, строят офисы и пр.

Однако сам Турчинов говорит, что лента – это обращение к нам всем, каждый сможет в ней увидеть что-то свое.

– И в фильме, и в книжке я хотел доказать, что очень часто человека окружают проблемы, мечты, задания, которые она перед собой ставит. И он считает, что она зачем-то достигает в жизни – власти, капиталов. Однако когда поприсмотреться, то вокруг человека сами иллюзии. И вместо власти, денег у человека остается страх – страх жизни, страх умереть. И с другой стороны, то, что многие из нас считают иллюзорным, несуществующим, в действительности и является наиболее реальным. Это вера, любовь, Бог, который есть Слово, Дух, - все, что делает жизнь человека одухотворенной.

Книга «Иллюзия страха» была написана и вышла в свет в 2004 году. Первый вице-премьер считает его переломным годом в современной истории Украины.

– Именно тогда мне захотелось рассказать вам, что наши проблемы, наши нерешенные задания – в действительности являются последствиями нашего отношения. Для того, чтобы преодолеть проблему, сначала нужно преодолеть в себе страх. А для того, чтобы преодолеть в себе страх, нужно понять его истинную причину.

Вот так философствовал вчера Александр Валентинович. Несколько раз мне показалось, что он забывал, где находится… Вел себя и говорил так, как будто пастор среди своей паствы.

Искренность переполняла господина Турчинова.

– Я буду говорить откровенно… Я намного более комфортно чувствую себя автором книги, автором сценария и генеральным продюсером фильма, чем в роли публичного политика.

...Приятно, что первый вице-премьер-министр Украины собственным примером решил приобщиться к украинскому кинематографу. Правда, для меня осталось непонятным, почему фильм снят на русском языке, и играют в нем почти все актеры из России.

Господин Турчинов объяснил это так:

– Режиссер, который вносил предложение относительно актеров, хотел подобрать наилучших из них. Это не только украинский фильм, но и международный проект. Хочу сказать, что это полностью украинское кино, мы показали уровень, присущий украинскому кинематографу.

Какому это “украинскому кинематографу”? – спросила себя.

– Хочу закончить свои слова с верой, с верой в украинское кино. Хочу, чтобы Украину знали в мире не только по металлу, ракетам, а любили и знали ее кино.

Поддержать творческие инициативы Александра Валентиновича пришла почти вся фракция БЮТ, а также ее руководитель, премьер-министр Юлия Тимошенко со своим семейством: дочерью Евгенией и зятем Шоном Карром.

19 мая «Иллюзию страха» показали на кинорынке на Канском фестивале. Выход ленты в широкий прокат запланирован на октябрь этого года.

Ксения Лесив