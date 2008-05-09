В Житомире пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку с 10 пассажирами

Сегодня, 9 мая, около десяти часов утра в Житомире водитель автомобиля "ГАЗ-3110", выполняя маневр разворота, совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz 313D", который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия 2 пассажира автомобиля "ГАЗ-3110" получили телесные повреждения, они были доставлены больницу, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Согласно выводу медицинской экспертизы, водитель автомобиля "ГАЗ-3110", 1975 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Микроавтобус, в котором было 10 пассажиров, следовал по маршруту Первомайское - Житомир.