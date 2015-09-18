Светодиоды – революция в освещении!

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LED EXPO

C 16 по 18 сентября 2015 года в Киеве состоится главное событие светодиодного рынка Украины Международная выставка светодиодных решений LED EXPO и Конференция LED Progress.

На выставке будут представлены лидеры светодиодного рынка, освещеныактуальные тенденции и перспективы рынка, подняты вопросы окупаемости и целесообразности применения светодиодного освещения в Украине и многое другое.

Мероприятие проходит при поддержке:

Ассоциации производителей светодиодной техники

Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Киевской организации Национального союза архитекторов Украины

Американской торговой палаты

Европейской Бизнес Ассоциации

Почему это актуально?

Сегодня вопрос рационального использования электроэнергии в условиях повышения тарифов в Украине как никогда актуален.

Светодиоды – это реальная революция в освещении! По данным Global Industry Analysts в 2016 году светодиоды будут занимать более 30% от мирового рынка общего освещения.

Они потребляют в 10-15 раз меньше электроэнергии, чем традиционные источники света. И это еще не все - срок службы светодиодов – 50-100 тысяч часов (лампы накаливания – 1000 часов, люминесцентные – до 10 тысяч). Именно поэтому внедрение светодиодного освещения приведет к значительной экономии средств, сбережению энергоресурсов, а также позволит уменьшить выбросы углерода в атмосферу.

Рост рынка светодиодных источников наблюдается во всем мире, и, по мнению авторитетных экспертов, в ближайшее десятилетие нас ожидает настоящий LED-бум, а светодиодные источники света заменят менее эффективные осветительныеприборы в каждом доме, офисе и на улицах.

Ожидается, что через 5-7 лет производство светодиодной продукции в Украине вырастет более чем в 100 раз. А это 70% потребностей рынка. До 2020 года Украина должна полностью перейти на светодиодное освещения, что позволит ежегодно экономить более 30 млрд. грн.

Руководитель государственной научно-технической программы по светодиодному освещению В.М. Сорокин: «Переход национальной экономики на светодиодное освещение поможет сэкономить электроэнергию в объеме 36,7 млрд. кВт час, что приравнивается к 2 млрд. долл. США (при тарифе 5 центов за кВт час). Такая экономия электроэнергии поможет освободить 11 блоков тепловых электростанций или 5 блоков АЭС и позволит уменьшить выбросы углерода в атмосферу на 5,3 млн. т».

Что вас ждет на выставке LED EXPO 2015?

Состав участников и размер экспозиционной площади увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. На выставке LED Expo можно будет непосредственно ознакомиться с продукцией ключевых компаний светодиодного рынка, таких какPhilips, Osram, Schreder, VD Mais, Rainbow Technolohies, Група компаний «Свитлотек», Electrum и многими другими.

В рамках выставки традиционно пройдет Конференция – LED Progress«Светодиодное освещение - Новинки. Практика. Перспективы», гдепланируются выступления представителей ведущих мировых фирм и специалистов Украины.

Среди докладчиков выступят такие компании как:

Seoul Semiconductor (Южная Корея) - входит в тройку мировых лидеров производителей светодиодов;

Cree (США) - американский производитель мощных полупроводниковых светодиодов;

Ledil (Финляндия) - разработки и производства вторичной оптики для светодиодов.

Phillips (Holland), Osram (Germany), Vossloh-Schwabe, Екта, Светодиодные технологии Украины и др.

На секции «Экономика и инвестиции» с докладами об окупаемости, возможностях льготного кредитования и финансирования проектов светодиодного освещения выступят представители отечественных и международных финансовых организаций: Nefco (Европейская программа финансирования энергосберегающих проектов), ПРООН (Программы развития ООН в Украине в направлении энергоэффективного освещения).

Какие доклады будут наиболее интересны для СМИ.

Доклад профессора Сорокина В.М. «Светодиодная отрасль Украины. Направления развития и перспективы »

А также все доклады секций «Практика светодиодного освещения» и «Экономика и инвестиции». Практически все они будут посвящены огромным перспективам и практике конкретных внедрений светодиодного освещения в Украине.

Изъявили желание посетить выставку такие известные представители деловых кругов и государственных структур:

Чалый Александр Александрович – украинский дипломат, Президент компании «ГРАНТ ТОРНТОН»

Жежерин Вадим Борисович - Председатель Киевской организации Национального Союза архитекторов Украины

А так же представители мэрий, госадминистраций, проектных и архитектурных фирм. Представители крупных строительных фирм, портов, заводов, торговых центров, и очень-очень много других, кто уже понимает необходимость скорейшего внедрения супер-энерго-выгодного светодиодного освещения.

Дополнительная справка о светодиодном освещении:

Светодиоды - одно из наиболее перспективных направлений развития технологий освещения: благодаря их уникальным характеристикам, возможности применения светодиодов практически безграничны. Светодиодные технологии имеют огромный потенциал для будущего индустрии освещения.

Стремительное развитие светодиодной техники наблюдается и в Украине, а производство такой продукции Правительство признало одним из приоритетных, ведь использование светодиодных светильников в секторе муниципального ЖКХ позволяет снизить электропотребление на 80% по сравнению с традиционными источниками света. Уличное освещение светодиодными светильниками уже успешно используется в городах Харьков, Кременчуг, Киев и других городах Украины.

Заказать бесплатный пригласительный на выставку: http://ledexpo.com.ua/visiting/order/

Зарегистрироваться на Конференцию:http://ledexpo.com.ua/programm/conference_registration/

Мы будем рады видеть Вас на выставке LED Expo и Конференции LED Progress!

Информация предоставлена Оргкомитетом выставки LED Expo

Тел.: +38 044 525 30 45

E-mail: info@ledexpo.com.ua

office@ledexpo.com.ua

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