Европейские инвесторы возобновляют финансирование украинских проектов

15 сентября в 13.30 в пресс-центре "УНИАН" состоится пресс-конференция проекта Украинский Инвестиционный Диалог с участием польских инвесторов, которые заявили о готовности вложить в развитие проектов по альтернативной энергетике в Украине около 200 млн. долларов в течение 4 ближайших лет.

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Как успешный пример инвестирования через форму государственно-частного партнерства, будет презентован проект по переработке твердых бытовых отходов в Николаеве. Данный проект решает одновременно две задачи: утилизацию отходов, на размещение которых Украине не хватает полигонов, и предоставляет возможность получать более дешевую энергию для отопления.

Дополнительно участники пресс-конференции узнают о практике внедрения и инициирования проектов по альтернативной энергетике, ознакомятся с актуальными возможностями привлечения финансирования, в т.ч. через Государственный фонд регионального развития, частные инвестиции, лизинг и тому подобное.

Участники:

• Тютюшкин Игорь, вице-президент Ассоциации частных инвесторов Украины

• Радченко Евгений, директор Центра развития государственно-частного партнерства

• Глинский Сергей, руководитель проекта ООО «Полвакс-Украина»

• Гелетуха Георгий, глава Биоэнергетической ассоциации Украины

Модератор

· • Баклан Анастасия, председатель оргкомитета проекта "Украинский Инвестиционный Диалог", эксперт проекта USAID "Впевнений бізнес - заможна громада"

Вопросы для обсуждения:

• Актуальное состояние и перспективы европейских инвестиций в экономику Украины

• Текущая ситуация по решению проблемы переработки твердых бытовых отходов (ТБО);

• Возможности привлечения финансирования на проекты по альтернативной энергетике;

• Возможности введения проектов на основе государственно-частного партнерства и использования средств Государственного фонда регионального развития;

• Завод в Николаеве и инициирование проектов по переработке ТБО в других городах Украины;

• Частные инвестиции и лизинг в реализации проектов по альтернативной энергетике.

Приглашаем представителей СМИ.

По вопросам аккредитации обращаться:

Кристина Костевская: +38 063 615 07 40, +37 044 337 77 30

E-mail: k.kostevska@business-gathering.com