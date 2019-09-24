29 сентября – открытая выставка перформанс-работ «i-Reflections»

В последнее воскресенье сентября в Институте проблем современного искусства состоится открытый показ работ участников Лаборатории перформативних медиатехнологий «I-Reflections Lab: личность в медиапространстве». Выставка – финальный этап проекта известной европейской перформерши, хореографа-постановщика Берлинского мультимедийного театраРost theatreМарии Пятковой.

Проект имел несколько этапов. Для участия в отборе украинские художники сначала подавали анкету-заявку. В ходе конкурса тренерами было отобрано 20 участников, которых пригласили к участию в воркшопах. Мастер-классы от режиссера Марии Пятковой (Берлин, Германия) и медиахудожника Евгения Ващенко (Киев, Украина) будут проходить в столице 25-28 сентября. Во время воркшопов художники будут работать с проекциями, камерами и сенсорами. Познакомятся с современными техниками видео и фотосъемки, программированием визуальных эффектов и технологией захвата движения (Motion Tracking).

А уже 29-го состоится открытый показ перформанс-работ «i-Reflections». Участники проекта продемонстрируют все приобретенные умения в собственных медиаинсталяциях на темы, связанные с цифровой репрезентацией личности. Уникальность выставки еще и в том, что она будет действовать только один день: 29-го сентября с 18 до 20:00. Перформанс-инсталляции будут создаваться в реальном времени – «Только здесь и только сейчас!». Вход на выставку – свободный.

«I-Reflections Lab» инициирована и осуществляется Национальным союзом театральных деятелей Украины при поддержке Украинского культурного фонда. Партнер – Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины. Проект носит образовательно-исследовательскую цель. До бесплатного участия в «I-Reflections Lab» со всей Украины приглашались художники, работающие с движением и танцем, актеры, режиссеры, видеохудожники, операторы, фотографы...

Перформанс Марии Пяткової «Живая форма»

Информация для СМИ

ЧТО: встреча представителей СМИ с автором и организаторами проекта

КОГДА: 29.09 в 17:30 (18:00 – открытие выставки)

ГДЕ: Институт проблем современного искусства Украины (г. Киев, вул. Есть. Коновальца, 18-Д)

Аккредитация по тел: 096-629-25-18